İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 254 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 253 bin 500 lira, en yüksek 255 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 254 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 168 milyon 596 bin 370,43 lira, işlem miktarı ise 660,03 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 174 milyon 82 bin 813,53 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 256.000,001.428,50En Düşük 253.500,001.429,20En Yüksek255.000,001.431,50Kapanış254.000,001.431,20Ağırlıklı Ortalama 254.295,651.430,42Toplam İşlem Hacmi (TL)168.596.370,43 Toplam İşlem Miktarı (Kg)660,03 Toplam İşlem Adedi19

