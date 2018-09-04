İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 255 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 254 bin 500, en yüksek ise 257 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,74 yükselişle 255 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 266 milyon 311 bin 451,21 lira, işlem miktarı ise 1.046 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 267 milyon 645 bin 42,09 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 253.615,001.201,00En Düşük 254.500,001.192,90En Yüksek257.000,001.201,00Kapanış255.500,001.193,00Ağırlıklı Ortalama 256.073,081.196,21Toplam İşlem Hacmi (TL)266.311.451,21 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.046,26 Toplam İşlem Adedi61

