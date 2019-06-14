Altının kilogramı 256 bin 440 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 256 bin 440 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 254 bin 750 lira, en yüksek 258 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,09 artışla 256 bin 440 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 255 milyon 28 bin 328 lira, işlem miktarı ise 1.005,4 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 256 milyon 685 bin 297,5 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Urus Kıymetlı Madenler Tıcaretı AS, Kuveyt Turk Katılım Bankası AS şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 251.200,001.337,30En Düşük 254.750,001.348,00En Yüksek258.000,001.355,70Kapanış256.440,001.352,50Ağırlıklı Ortalama 257.252,30

1.353,61Toplam İşlem Hacmi (TL)255.028.328,09 Toplam İşlem Miktarı (Kg)11.005,40 Toplam İşlem Adedi40

