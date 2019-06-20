FİNANS

Altının kilogramı 256 bin 500 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 16:49 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 256 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 256 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 254 bin 400 lira, en yüksek 256 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artışla 256 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 226 milyon 760 bin 619,85 lira, işlem miktarı ise 874,08 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 233 milyon 431 bin 182,30 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Yapı Kredi Bankası ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 253.000,001.343,70En Düşük 254.400,001.379,90En Yüksek256.500,001.385,70Kapanış256.500,001.383,00Ağırlıklı Ortalama 255.479,511.381,35Toplam İşlem Hacmi (TL)226.760.619,85 Toplam İşlem Miktarı (Kg)874,08 Toplam İşlem Adedi33

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntüSırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini bulduEGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
Yabancıların hisse portföyü azaldı, DİBS portföyü arttıYabancıların hisse portföyü azaldı, DİBS portföyü arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

En Çok Okunan Haberler

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

Bakan'dan çifte burs müjdesi: 4 bin 500 TL ödenecek

Bakan'dan çifte burs müjdesi: 4 bin 500 TL ödenecek

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Hobi olarak başladı, şimdi paraya para demiyor!

Hobi olarak başladı, şimdi paraya para demiyor!

Dolarda düşüş hızlandı

Dolarda düşüş hızlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Yabancıların hisse portföyü azaldı, DİBS portföyü arttı

Yabancıların hisse portföyü azaldı, DİBS portföyü arttı

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Rolls-Royce Siemens’in eAircraft işletmesini satın aldı

Rolls-Royce Siemens’in eAircraft işletmesini satın aldı

Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri "değişmek" ve "dönüşmek"

Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri "değişmek" ve "dönüşmek"

Borsa İstanbul’da kurumsal raporlama ve yatırımcı beklentileri konuşuldu

Borsa İstanbul’da kurumsal raporlama ve yatırımcı beklentileri konuşuldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.