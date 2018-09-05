İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 256 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 256 bin, en yüksek ise 257 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü dünkü kapanışa göre yüzde 0,20 yükselişle 256 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 178 milyon 117 bin 963,50 lira, işlem miktarı ise 696 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 184 milyon 80 bin 19,91 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Flaş Döviz ve Altın, Vakıf Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 255.500,001.193,00En Düşük 256.000,001.185,00En Yüksek257.400,001.194,65Kapanış256.000,001.193,10Ağırlıklı Ortalama 256.894,541.191,29Toplam İşlem Hacmi (TL)178.117.963,50 Toplam İşlem Miktarı (Kg)695,70 Toplam İşlem Adedi49

