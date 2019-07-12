İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 258 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 257 bin 600 lira, en yüksek 258 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 258 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 161 milyon 951 bin 258,58 lira, işlem miktarı ise 632,17 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 166 milyon 394 bin 345,15 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 259.100,001.418,40En Düşük 257.600,001.405,00En Yüksek258.500,001.410,00Kapanış258.200,001.406,00Ağırlıklı Ortalama 257.880,001.406,23Toplam İşlem Hacmi (TL)161.951.258,58 Toplam İşlem Miktarı (Kg)632,17 Toplam İşlem Adedi22

