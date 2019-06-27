FİNANS

Altının kilogramı 259 bin 900 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 16:43 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 259 bin 900 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 259 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 259 bin 600 lira, en yüksek 261 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 259 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 294 milyon 953 bin 646,51 lira, işlem miktarı ise 1.135,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 298 milyon 784 bin 986,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Uğuras Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 259.600,001.409,70En Düşük 259.600,001.401,30En Yüksek261.400,001.407,25Kapanış259.900,001.404,50Ağırlıklı Ortalama 260.150,481.403,95Toplam İşlem Hacmi (TL)294.953.646,51 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.135,27 Toplam İşlem Adedi41

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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