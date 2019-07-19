İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 260 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 259 bin 800 lira, en yüksek 261 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 260 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 253 milyon 504 bin 294,51 lira, işlem miktarı ise 966,30 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 256 milyon 420 bin 401,19 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 260.400,001.415,70En Düşük 259.800,001.410,00En Yüksek261.700,001.440,35Kapanış260.000,001.437,15Ağırlıklı Ortalama 260.852,501.435,05Toplam İşlem Hacmi (TL)253.504.294,51 Toplam İşlem Miktarı (Kg)966,30 Toplam İşlem Adedi52

