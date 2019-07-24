FİNANS

Altının kilogramı 262 bin 200 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 16:53 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 262 bin 200 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 262 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 260 bin 850 lira, en yüksek 262 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 262 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 425 milyon 49 bin 160,99 lira, işlem miktarı ise 1.640,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 425 milyon 49 bin 160,99 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Halkbank ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 259.600,001.419,70En Düşük 260.850,001.420,00En Yüksek262.200,001.435,20Kapanış262.200,001.425,00Ağırlıklı Ortalama 261.234,041.424,16Toplam İşlem Hacmi (TL)425.049.160,99 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.640,32 Toplam İşlem Adedi40

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı

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