İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 262 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 257 bin 400 lira, en yüksek 262 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 262 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 544 milyon 339 bin 80,19 lira, işlem miktarı ise 2.085,37 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 547 milyon 340 bin 749,41 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İş Bankası, Turan Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 261.000,001.394,25En Düşük 257.400,001.396,20En Yüksek262.000,001.409,50Kapanış262.000,001.405,55Ağırlıklı Ortalama 258.363,511.403,50Toplam İşlem Hacmi (TL)544.339.080,19 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.085,37 Toplam İşlem Adedi58

