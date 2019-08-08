FİNANS

Altının kilogramı 264 bin 250 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 17:03 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 264 bin 250 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 264 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 263 bin 500 lira, en yüksek 264 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 264 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 240 milyon 950 bin 477,82 lira, işlem miktarı ise 913,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 244 milyon 644 bin 521,52 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 263.350,001.497,00En Düşük 263.500,001.494,40En Yüksek264.800,001.499,20Kapanış264.250,001.494,40Ağırlıklı Ortalama 263.714,711.496,68Toplam İşlem Hacmi (TL)240.950.477,82 Toplam İşlem Miktarı (Kg)913,20 Toplam İşlem Adedi38

Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha azTüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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