FİNANS

Altının kilogramı 265 bin 250 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 16:39 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 265 bin 250 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 265 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 263 bin 750 lira, en yüksek 266 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 265 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 330 milyon 492 bin 84,60 lira, işlem miktarı ise 1.252,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 331 milyon 28 bin 135,44 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 264.250,001.494,40En Düşük 263.750,001.492,10En Yüksek266.000,001.504,50Kapanış265.250,001.496,10Ağırlıklı Ortalama 264.982,141.500,75Toplam İşlem Hacmi (TL)330.492.084,60 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.252,51 Toplam İşlem Adedi32

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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