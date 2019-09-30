FİNANS

Altının kilogramı 270 bin liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 16:31 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 270 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 270 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 270 bin lira, en yüksek 272 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 270 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 122 milyon 982 bin 699,08 lira, işlem miktarı ise 453,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 142 milyon 757 bin 996,88 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, DenizBank, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 271.900,001.495,50En Düşük 270.000,001.487,90En Yüksek272.000,001.494,00Kapanış270.000,001.488,00Ağırlıklı Ortalama 271.087,231.496,80Toplam İşlem Hacmi (TL)122.982.699,08 Toplam İşlem Miktarı (Kg)453,89 Toplam İşlem Adedi32

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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