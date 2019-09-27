İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 271 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 271 bin 200 lira, en yüksek 271 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 271 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 724 milyon 253 bin 100,18 lira, işlem miktarı ise 2.669,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 713 milyon 203 bin 834,98 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 273.800,001.507,00En Düşük 271.200,001.495,30En Yüksek274.250,001.499,50Kapanış271.900,001.495,50Ağırlıklı Ortalama 273.141,301.496,80Toplam İşlem Hacmi (TL)724.253.100,18 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.669,89 Toplam İşlem Adedi31

