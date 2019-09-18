FİNANS

Altının kilogramı 274 bin 275 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 274 bin 275 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 274 bin 275 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 274 bin 275 lira, en yüksek 275 bin 86,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 azalışla 274 bin 275 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 301 milyon 819 bin 823,31 lira, işlem miktarı ise 1.097,12 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 303 milyon 547 bin 997,85 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 276.000,001.503,50En Düşük 274.275,001.501,00En Yüksek275.086,501.502,70Kapanış274.275,001.502,30Ağırlıklı Ortalama 274.410,741.502,24Toplam İşlem Hacmi (TL)301.819.823,31 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.097,12 Toplam İşlem Adedi24

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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