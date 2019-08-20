FİNANS

Altının kilogramı 276 bin liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 16:40 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 276 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 271 bin 900 lira, en yüksek 277 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,41 artışla 276 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 250 milyon 18 bin 631,55 lira, işlem miktarı ise 927,41 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 251 milyon 543 bin 602,32 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Uğuras Kıymetli Madenler ve Menekşe Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 269.500,001.496,00En Düşük 271.900,001.495,00En Yüksek277.000,001.507,50Kapanış276.000,001.503,15Ağırlıklı Ortalama 276.105,561.499,96Toplam İşlem Hacmi (TL)250.018.631,55 Toplam İşlem Miktarı (Kg)927,41 Toplam İşlem Adedi72

Köylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılarKöylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılar
İTKİB’in “Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi" bölümün giriş puanını yükselttiİTKİB’in “Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi" bölümün giriş puanını yükseltti
Altın yükseliyor... Piyasadaki sahte altına dikkatAltın yükseliyor... Piyasadaki sahte altına dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

En Çok Okunan Haberler

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Çaya yüzde 15 zam geldi

Çaya yüzde 15 zam geldi

'Fiyata bakmadan altın alın!'

'Fiyata bakmadan altın alın!'

Fiyatı 8 liradan 3 liraya kadar düştü

Fiyatı 8 liradan 3 liraya kadar düştü

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İTHİB/Öksüz: Yeni pazarlarda büyüme çok önemli

İTHİB/Öksüz: Yeni pazarlarda büyüme çok önemli

İTKİB’in “Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi" bölümün giriş puanını yükseltti

İTKİB’in “Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi" bölümün giriş puanını yükseltti

Altın yükseliyor... Piyasadaki sahte altına dikkat

Altın yükseliyor... Piyasadaki sahte altına dikkat

ING Türkiye - Kent tasarrufunda vadeli mevduat payı yükseldi

ING Türkiye - Kent tasarrufunda vadeli mevduat payı yükseldi

Fındık üretecisine 'aflatoksin' uyarısı

Fındık üretecisine 'aflatoksin' uyarısı

TÜİK - Konut satışları Temmuz’da yıllık yüzde 17.5 düştü

TÜİK - Konut satışları Temmuz’da yıllık yüzde 17.5 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.