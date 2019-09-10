FİNANS

Altının kilogramı 277 bin liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 18:12 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 277 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 277 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 275 bin 800 lira, en yüksek 277 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 277 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 140 milyon 127 bin 992,70 lira, işlem miktarı ise 509,83 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 141 milyon 799 bin 793,61 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Ons Kıymetli Madenler ve Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 278.350,001.512,00En Düşük 275.800,001.491,00En Yüksek277.100,001.495,00Kapanış277.000,001.493,50Ağırlıklı Ortalama 276.571,791.493,21Toplam İşlem Hacmi (TL)140.127.992,70 Toplam İşlem Miktarı (Kg)509,83 Toplam İşlem Adedi25

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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