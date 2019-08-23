FİNANS

Altının kilogramı 277 bin liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 277 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 277 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 276 bin 980 lira, en yüksek 277 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 277 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 277 milyon 889 bin 275,15 lira, işlem miktarı ise 1.004,06 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 285 milyon 486 bin 774,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 276.385,001.494,00En Düşük 276.980,001.493,30En Yüksek277.000,001.501,70Kapanış277.000,001.501,70Ağırlıklı Ortalama 276.994,231.494,59Toplam İşlem Hacmi (TL)277.889.275,15 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.004,06 Toplam İşlem Adedi52

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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