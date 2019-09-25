İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 280 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 279 bin 800 lira, en yüksek 280 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 280 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 280 milyon 821 bin 509,47 lira, işlem miktarı ise 1.012,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 285 milyon 396 bin 744,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 278.000,001.521,30En Düşük 279.800,001.527,60En Yüksek280.500,001.531,00Kapanış280.250,001.531,00Ağırlıklı Ortalama 280.363,101.529.44Toplam İşlem Hacmi (TL)280.821.509,47 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.012,40 Toplam İşlem Adedi20

