İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 280 bin 410 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 280 bin 410 lira, en yüksek 283 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 280 bin 410 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 320 milyon 833 bin 584,32 lira, işlem miktarı ise 1.147,91 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 327 milyon 425 bin 85,81 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 282.000,001.494,00En Düşük 280.410,001.480,00En Yüksek283.100,001.490,00Kapanış280.410,001.485,50Ağırlıklı Ortalama 281.234,071.482,62Toplam İşlem Hacmi (TL)320.833.584,32 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.147,91 Toplam İşlem Adedi42

