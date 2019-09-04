FİNANS

Altının kilogramı 280 bin 600 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 17:00 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 280 bin 600 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 280 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 279 bin 700 lira, en yüksek 282 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 düşüşle 280 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 319 milyon 841 bin 500,68 lira, işlem miktarı ise 1.125,73 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 323 milyon 320 bin 101,01 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 283.000,001.532,00En Düşük 279.700,001.534,50En Yüksek282.600,001.542,15Kapanış280.600,001.534,50Ağırlıklı Ortalama 280.671,591.541,49Toplam İşlem Hacmi (TL)319.841.500,68 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.125,73 Toplam İşlem Adedi49

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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