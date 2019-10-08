İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin 650 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 278 bin lira, en yüksek 282 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 artışla 281 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 675 milyon 555 bin 33,05 lira, işlem miktarı ise 2.452,81 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 678 milyon 786 bin 576,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 276.600,001.501,00En Düşük 278.000,001.491,80En Yüksek282.200,001.507,05Kapanış281.650,001.504,90Ağırlıklı Ortalama 280.136,301.500,48Toplam İşlem Hacmi (TL)675.555.033,05 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.452,81 Toplam İşlem Adedi44

