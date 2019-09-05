FİNANS

Altının kilogramı 281 bin liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 281 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 280 bin 750 lira, en yüksek 281 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 281 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 382 milyon 900 bin 995,57 lira, işlem miktarı ise 1.368,39 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 388 milyon 253 bin 994,10 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 280.600,001.534,50En Düşük 280.750,001.538,00En Yüksek281.250,001.544,50Kapanış281.000,001.538,00Ağırlıklı Ortalama 281.072,861.542,08Toplam İşlem Hacmi (TL)382.900.995,57 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.368,39 Toplam İşlem Adedi57

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