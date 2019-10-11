İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 282 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 281 bin lira, en yüksek 282 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 282 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 483 milyon 935 bin 478,18 lira, işlem miktarı ise 1.730,91 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 497 milyon 124 bin 89,71 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 283.000,001.504,00En Düşük 281.000,001.497,85En Yüksek282.600,001.509,15Kapanış282.600,001.498,75Ağırlıklı Ortalama 281.725,471.501,46Toplam İşlem Hacmi (TL)483.935.478,18 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.730,91 Toplam İşlem Adedi40

