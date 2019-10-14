İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 284 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 280 bin lira, en yüksek 284 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 284 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 387 milyon 944 bin 495,64 lira, işlem miktarı ise 1.389,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 391 milyon 543 bin 519,07 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 282.600,001.498,75En Düşük 280.000,00

En Yüksek284.900,00

Kapanış284.700,00

Ağırlıklı Ortalama 283.169,01

Toplam İşlem Hacmi (TL)391.543.519,07 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.389,40 Toplam İşlem Adedi27

