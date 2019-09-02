FİNANS

Altının kilogramı 284 bin 900 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 17:01 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 284 bin 900 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 284 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 283 bin lira, en yüksek 285 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 284 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 202 milyon 880 bin 667,25 lira, işlem miktarı ise 713,81 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 217 milyon 571 bin 486,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İş Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 287.500,001.540,00En Düşük 283.000,00-En Yüksek285.400,00-Kapanış284.900,00-Ağırlıklı Ortalama 284.612,80-Toplam İşlem Hacmi (TL)202.880.667,25 Toplam İşlem Miktarı (Kg)713,81 Toplam İşlem Adedi16

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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