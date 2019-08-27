FİNANS

Altının kilogramı 286 bin 500 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 286 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 286 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 286 bin 500 lira, en yüksek 287 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 286 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 250 milyon 953 bin 622,56 lira, işlem miktarı ise 881,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 255 milyon 913 bin 958,02 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Akbank ve Yıldız Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 284.900,001.529,00En Düşük 286.500,001.529,70En Yüksek287.200,001.534,00Kapanış286.500,001.529,70Ağırlıklı Ortalama 287.004,621.537,57Toplam İşlem Hacmi (TL)250.953.622,56 Toplam İşlem Miktarı (Kg)881,13 Toplam İşlem Adedi38

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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