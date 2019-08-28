İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 287 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 287 bin 000 lira, en yüksek 288 bin 240 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 287 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 839 milyon 469 bin 285 lira, işlem miktarı ise 2.919,03 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 845 milyon 601 bin 612,91 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 286.500,001.529,70En Düşük 287.000,001.532,20En Yüksek288.240,001.544,60Kapanış287.500,001.542,30Ağırlıklı Ortalama 287.544,531.538,98Toplam İşlem Hacmi (TL)839.469.285 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.919,03 Toplam İşlem Adedi57

