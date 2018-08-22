Altının ons fiyatı 1.193,61 dolar seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının ons fiyatı gününe yükselişle başlamasının ardından 1.193,61 dolar seviyesinde dengelendi.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 1.192,00 dolardan tamamladı.
Altının ons fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazanarak 1.193,61 dolardan işlem görüyor.
Analistler, son 20 ayın en düşük seviyelerinde seyreden altının ons fiyatının tepki alımlarıyla 1.200 doları test ettiğini ancak bu seviyeyi geçmekte zorlandığını söyledi.
Bugün akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının döviz ve emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.185 doların destek, 1.200 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
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