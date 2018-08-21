FİNANS

Altının ons fiyatı 1.194,61 dolar seviyesinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2018 10:40 | Son Güncelleme

Altının ons fiyatı 1.194,61 dolar seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının ons fiyatı gününe yükselişle başlamasının ardından 1.194,61 dolar seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 1.198,00 dolardan tamamladı.

Altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazanarak 1.194,61 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyelerinde seyreden altının ons fiyatının tepki alımlarıyla tekrardan 1.200 dolar sınırına yükseldiğini belirtti.

Dolar endeksinin seyrinin altının ons fiyatının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.160 doların destek, 1.205 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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