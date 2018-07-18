Altının ons fiyatı bir yılın en düşük seviyesinde

İSTANBUL (AA) - Altının ons fiyatı, son dönemdeki aşağı yönlü seyrine bugün de devam ederek 1.222,43 dolarla son bir yılın en düşük seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile güçlenen dolar emtia fiyatlarında satış baskısı yaratırken, söz konusu gelişmenin etkisiyle altının ons fiyatı dün günü yüzde 1,1'lik düşüşle 1.227,67 dolardan tamamladı. Bugün de aşağı yönlü hareketini sürdürerek 1.222,43 dolarla 14 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyen altının ons fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 1.223,1 seviyelerinden işlem görüyor.

Yurt içinde ise hem dolar/TL'deki hem de ons altındaki düşüşün etkisiyle gram altının fiyatı dün günü yüzde 1,8 azalışla 189,7 liradan tamamlarken, bugün 189,1 lira seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 lira, Cumhuriyet altını da 1.266 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz artırımlarına kademeli devam edileceği ve ülke ekonomisinin gücünü koruduğu mesajını vermesinin ardından dolar endeksinin güçlendiğini, bu durumun altın fiyatlarında satış baskısı yarattığını kaydetti.