"Altının ons fiyatında düşüş sürebilir"

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, altının ons fiyatının nisan ayında 1.365 doları görmesinin ardından düşüşe geçtiğine işaret ederek, "Altının ons fiyatı şu anda 1.195 dolar düzeyinde seyrediyor. Bu düşüş 1,150 dolar civarına kadar devam edebilir. O zaman gram altında da 200 liranın altını görebiliriz." dedi.

Atayık, AA muhabirine altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünyada tek kutuplu ekonomik sistemin, yerini hızla farklı alternatiflere bıraktığını anlatan Atayık, Donald Trump'ın ABD Başkanlığına seçilmesinden sonra ülke yönetiminin ekonomide korumacı bir politikaya yöneldiğini, bunun da özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Atayık, Türk lirasının da bu süreçten olumsuz etkilenen para birimlerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye ile ABD'nin politik açıdan gergin bir sürecin içerisine girmesi, diğer gelişmekte olan ülkelerden ayrışmamızı sağladı. Bu nedenle 7 lirayı geçen tarihi bir dolar/TL ile karşılaştık." ifadesini kullandı.