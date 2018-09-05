FİNANS

"Altının ons fiyatında düşüş sürebilir"

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 11:35 | Son Güncelleme

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık: - "Altının ons fiyatı nisan ayında 1.365 doları görmesinin ardından düşüşe geçti ve şu anda 1.195 dolar düzeyinde seyrediyor. Bu düşüş 1.150 dolar civarına kadar devam edebilir. O zaman gram altında da 200 liranın altını görebiliriz" - "Dolar/TL'nin eylül-ekim döneminde tedrici olarak bir düşüş trendi içerisine girerek 5 seviyesine doğru geri çekileceğini öngörebiliriz. Tabii ki burada yeni ekonomi yönetiminin atacağı adımlar çok belirleyici olacak"

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, altının ons fiyatının nisan ayında 1.365 doları görmesinin ardından düşüşe geçtiğine işaret ederek, "Altının ons fiyatı şu anda 1.195 dolar düzeyinde seyrediyor. Bu düşüş 1,150 dolar civarına kadar devam edebilir. O zaman gram altında da 200 liranın altını görebiliriz." dedi.

Atayık, AA muhabirine altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünyada tek kutuplu ekonomik sistemin, yerini hızla farklı alternatiflere bıraktığını anlatan Atayık, Donald Trump'ın ABD Başkanlığına seçilmesinden sonra ülke yönetiminin ekonomide korumacı bir politikaya yöneldiğini, bunun da özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Atayık, Türk lirasının da bu süreçten olumsuz etkilenen para birimlerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye ile ABD'nin politik açıdan gergin bir sürecin içerisine girmesi, diğer gelişmekte olan ülkelerden ayrışmamızı sağladı. Bu nedenle 7 lirayı geçen tarihi bir dolar/TL ile karşılaştık." ifadesini kullandı.

Dövizdeki bu tırmanışın süremeyeceğini vurgulayan Atayık, şunları kaydetti:

"Her çıkışın mutlaka bir inişi vardır. 6,60- 6,80 bandında dalgalanan döviz fiyatlarının reel veya ekonomik olarak bir karşılığı yok. Bunu politik gerginliğin ekonomiye bir yansıması olarak değerlendirmek gerekiyor. Dolar/TL'nin eylül-ekim döneminde tedrici olarak bir düşüş trendi içerisine girerek 5 seviyesine doğru geri çekileceğini öngörebiliriz. Tabii ki burada yeni ekonomi yönetiminin atacağı adımlar çok belirleyici olacak. Kanaatimce, sözlü mesajdan daha çok yapısal reformlar konusunda radikal adımların atılarak uygulama noktasında piyasalara güçlü bir mesaj verilmesi daha faydalı olacaktır."

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- "Artış oranı, gram altında dolar/TL'nin altında kaldı"

Mustafa Atayık, gram altın fiyatlarında yıl başından bu yana yükseliş yaşandığını belirterek, 1 Ocak'ta 158,8 lira olan gram altın fiyatının bugün 257,0 lira seviyelerinde olduğunu söyledi.

Yıl başında Cumhuriyet altının fiyatının ise 1.070 lira civarında bulunduğunu aktaran Atayık, "Cumhuriyet altını bugün itibarıyla 1.713 liradan satılıyor. Ocak-eylül arasında Cumhuriyet altını ile gram altında artış oranı yüzde 60'ı aştı. Temmuz-ağustos döneminde altının gram fiyatındaki artış oranı, dolar/TL'de yaşanan yükselişin altında kaldı. Bu da altının ons fiyatının dünyada düşüş trendi içerisinde olmasından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Atayık, altının ons fiyatının nisan ayında 1.365 doları görmesinin ardından düşüşe geçtiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Ons altın fiyatı şu anda 1.195 dolar düzeyinde seyrediyor. Bu geri çekilmede en etkili faktör, doların tüm dünyada güç kazanması. 'Ons bazında bu geri çekilme sürer mi?' diye bakarsak, son 5 yıl içerisinde ons altının 1.150-1.350 dolar bandında hareket ettiğini görüyoruz. Şu anda 1.195 dolar... Bu düşüş 1.150 dolar civarına kadar devam edebilir. O zaman gram altında 200 liranın altındaki fiyatları görebiliriz, ancak bu iyimser senaryonun gerçekleşmesi için önümüzdeki iki hafta içerisinde ekonomi yönetiminin atacağı adımlar çok belirleyici olacak. TL'nin güç kazandığı bir fotoğrafla karşılaşırsak, eş zamanlı olarak ons fiyatı da düşerse iç piyasada altın fiyatlarında yeniden bir düşüş trendine girebiliriz."

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altın fiyatları cumhuriyet altını gram altın İstanbul Kuyumcular Odası Mustafa Atayık

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