FİNANS

Altının onsu 7 ayın en düşük seviyesini gördü

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

Altının ons fiyatı, 1.237,85 dolarla Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek 1.243 doların üzerinde denge buldu - Gram altın 185,5 lira, çeyrek altın 303 lira ve Cumhuriyet altını 1.236 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının ons fiyatı, 1.237,85 dolarla son 7 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek 1.243,1 dolar seviyesinde dengelendi.

Haziran ortasından bu yana düşüş trendinde bulunan altının ons fiyatı, dün yüzde 0,9 değer kaybederek günü 1.241,85 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı bugün ise 1.237,85 dolarla Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerken, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.243,1 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı da dün günü 184,3 liradan tamamlaması sonrasında bugün ons altın ve döviz kurlarından bulduğu destekle yüzde 0,7'lik artışla 185,5 liradan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 303 lira, Cumhuriyet altını da 1.236 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının satış baskısı altında kaldığına işaret ederek, dün ons altının 1.254 doların, gram altının ise 186 liranın üzerine çıktığını, ancak bu seviyelerde kalıcı olunamadığını ifade etti.

Doların değer kazanması ve altın talebinin azalmasının, fiyatlardaki düşüşte etkili olduğunu anlatan Memiş, "Bugün altının ons fiyatının 1.232-1.245 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ons altının 1.250 dolar seviyesinin altına sarkması bize hedefin 1.220 dolar olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle bu seviyelerin yatırımcılar tarafından yakından takip edilmesini öneriyoruz." diye konuştu.

Memiş, altının gram fiyatının ise bugün 181,0-188,0 lira aralığında işlem gerçekleştirmesini beklediğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş

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