FİNANS

"Altınova'da kivi üretimini artıracağız"

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı: - "Karadere Barajımızı inşallah yaptığımızda buradaki kivi üretimini de artırmış olacağız"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Yalova'nın Altınova ilçesinde inşa edilen Karadere Barajı devreye alındığında bölgedeki kivi üretiminin artacağını söyledi.

Özkaldı, SS Flora Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nde mezatı izledi, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çiftlikköy ilçesinde iki baraj yapacaklarını belirten Özkaldı, "Burada yürüttüğümüz çok önemli projelerimiz var. Başta Akdere Barajımız... 5 bin 140 dekar alanı sulayacak, özellikle Çiçekçilik OSB'ye de su verecek önemli bir baraj. Bunun planlama çalışmalarını yürütüyoruz. İnşallah akabinde projesini de hazırlayıp, uygulama planını alıp bu barajımıza başlayacağız. Yalovamıza hayırlı olsun." dedi.

Özkaldı, Çiftlikköy'deki ikinci projelerinin de Çukurköy Barajı olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Hemen bitişiğinde zaten. Bunun alanı daha büyük. 15 bin 290 dekar. Bu bir safha daha ileride. Bunun planlaması bitti, proje çalışmaları devam ediyor. Trabzon hurması, ceviz, kivi ve diğer meyveler olmak üzere Çukurköy mevkisinde bu barajdan inşallah sulama suyu vereceğiz."

Özkaldı, Altınova ilçesindeki kivi üreticilerinin desteklemesi amacıyla yürüttükleri bir diğer baraj projesiyle de 9 bin 170 dekar alanın sulanacağını ifade etti. Özkaldı, "Altınova, gerçekten adı üzerinde altın olan kivisiyle meşhur. Türkiye'de tüketilen kivinin yüzde 50 civarı Yalova'da üretiliyor. Bu bizler için mutluluk verici. Bunu artırmamız lazım. Karadere Barajımızı inşallah yaptığımızda buradaki kivi üretimini de artırmış olacağız." diye konuştu.

Çınarcık'taki Karakaya Barajı'nın da bin 910 dekarda planlamasını tamamladıklarını anlatan Özkaldı, bu bölgede de kivi üretimi için uygun alanlar bulunduğunu söyledi.

Özkaldı'ya ziyaretinde AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Yalova Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ve DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk eşlik etti.

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