"Altınova'da kivi üretimini artıracağız"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Yalova'nın Altınova ilçesinde inşa edilen Karadere Barajı devreye alındığında bölgedeki kivi üretiminin artacağını söyledi.

Özkaldı, SS Flora Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nde mezatı izledi, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çiftlikköy ilçesinde iki baraj yapacaklarını belirten Özkaldı, "Burada yürüttüğümüz çok önemli projelerimiz var. Başta Akdere Barajımız... 5 bin 140 dekar alanı sulayacak, özellikle Çiçekçilik OSB'ye de su verecek önemli bir baraj. Bunun planlama çalışmalarını yürütüyoruz. İnşallah akabinde projesini de hazırlayıp, uygulama planını alıp bu barajımıza başlayacağız. Yalovamıza hayırlı olsun." dedi.

Özkaldı, Çiftlikköy'deki ikinci projelerinin de Çukurköy Barajı olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Hemen bitişiğinde zaten. Bunun alanı daha büyük. 15 bin 290 dekar. Bu bir safha daha ileride. Bunun planlaması bitti, proje çalışmaları devam ediyor. Trabzon hurması, ceviz, kivi ve diğer meyveler olmak üzere Çukurköy mevkisinde bu barajdan inşallah sulama suyu vereceğiz."