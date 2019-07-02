FİNANS

Altınyıldız Classics Özbekistan'da ilk mağazasını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif: - "Altınyıldız Classics olarak 3 yıl içinde yurt dışında 100 mağazaya ulaşarak her kıtada var olmayı hedefliyoruz. (Özbekistan'da) İlk mağazamızı Taşkent'te açtık ve 2 yıl içinde ülkede 10 mağaza ile faaliyet göstermeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, Özbekistan'daki ilk mağazasını başkent Taşkent'teki Compass AVM'de müşterilerinin hizmetine sundu.

Boyner Grup'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Özbekistan'daki ilk mağazasını ülkenin başkenti ve en büyük şehri olan Taşkent'te açtı. Yeni mağazasında geniş ürün gamıyla hizmet verecek olan marka, Altınyıldız Classics şıklığına ulaşmak isteyenleri üstün kumaş kalitesi ve ileri teknoloji ile buluşturacak.

Taşkent'in uğrak noktalarından Taşkent Compass AVM'de açılan mağazada Altınyıldız Classics koleksiyonu takım elbiseden smokine, gömlekten tişörte, pantolondan ayakkabıya ve tamamlayıcı aksesuarlara uzanan zengin seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif, markanın büyüme hedefleri içinde yurt dışı mağazalarının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Altınyıldız Classics olarak 3 yıl içinde yurt dışında 100 mağazaya ulaşarak her kıtada var olmayı hedefliyoruz. Büyüme adımlarımız içinde Özbekistan'ın da önemli bir yeri bulunuyor. İlk mağazamızı Taşkent'te açtık ve 2 yıl içinde ülkede 10 mağaza ile faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Altınyıldız Classics kalitesini Özbekistan'ın her köşesine taşıyarak, markamızı daha da güçlendireceğiz.

Altınyıldız Classics, yurt içinde de 55 ilde toplam 170 Altınyıldız Classics mağazası, Boyner-YKM katlı mağazaları ve online satış kanalı ile müşterilerine kusursuz bir deneyim yaşatıyor. 2018'i çok verimli geçirdik, bir önceki yıla göre yüzde 20 büyümeyle tamamladık. 2019'da da büyüme hedeflerimiz doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışında emin adımlarla ilerliyoruz."

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Altınyıldız Boyner

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