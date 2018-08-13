FİNANS

Altınyıldız Classics’in Kıbrıs’taki ilk mağazası Lefkoşa’da açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 13:10 | Son Güncelleme

  - BR Mağazacılık bünyesinde yer alan Altınyıldız Classics, Kıbrıs’taki ilk mağazasını başkent Lefkoşa’da açtı.

Altınyıldız Classics’in Kıbrıs’taki ilk mağazası Lefkoşa’da açıldı

LEFKOŞA, (DHA) - BR Mağazacılık bünyesinde yer alan Altınyıldız Classics, Kıbrıs’taki ilk mağazasını başkent Lefkoşa’da açtı.

Yurtdışı açılımına başlayarak geçen yıl Romanya - Bükreş’te 2 ve Kırgızistan - Osh’da 1 olmak üzere toplamda 3 mağaza açan Altınyıldız Classics, Kıbrıs’taki ilk mağazasını da başkent Lefkoşa’da açtı.

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Şehit Kemal Ünal Sokak’ta yer alan cadde mağazasının ardından, yıl içinde Girne ve Gazimağusa’da 2 mağaza daha açmayı hedefleyen Altınyıldız Classics, takım elbiseden gömleğe, aksesuardan ayakkabıya, tişörtten smokine; hazır giyimde geniş bir yelpazede ürün ve renk seçeneği sunuyor.

2018’in bitmeden yurt dışı açılımlarına devam etmek hedefinde olan Altınyıldız Classics, Azerbaycan, Kosova, Kazakistan, Romanya ve İran’da 9 mağaza daha açmayı hedefliyor. Altınyıldız Classics, yurt dışı mağaza yatırımları ile marka bilinirliğini kuvvetlendiriyor ve erkek modasını yurt içi ve yurt dışında beraber şekillendiriyor.

(FOTOĞRAF)

Altınyıldız Classics’in Kıbrıs’taki ilk mağazası Lefkoşa’da açıldı

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