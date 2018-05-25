FİNANS

Altınyıldız Classics'ten indirim fırsatı

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 15:22 | Son Güncelleme

Altınyıldız Classics, bir ceket alımında 299.90 TL'den, ikinci ceket alımında ise 199.90 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, 25-31 Mayıs'ta yüzde 60’a varan büyük indirim kampanyası başlatıyor.

Şirket açıklamasına göre, takım elbise, gömlek, ayakkabı ve aksesuarlardan oluşan geniş ürün yelpazesiyle Altınyıldız Classics, 25-31 Mayıs'ta bir ceket alımında 299.90 TL'den, ikinci ceket alımında ise 199.90 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Altınyıldız Classics, koleksiyonunda yer alan tasarımlarla zamansız çizgisini koruyarak günün her anında rahat ve şık hissetmenizi sağlıyor.

Birbirini tamamlayan kombin alternatifleri sunan Altınyıldız Classics, "Yıldız Günleri" indirim fırsatlarıyla gardırobunuzu yenilemeye olanak sağlıyor.

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Altınyıldız Classics indirim

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