Altunizade-Sabiha Gökçen metro hattını Bakanlık yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altunizade-Sabiha Gökçen ve Söğütlüçeşme-İncirli metro hatları ve Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistem bağlantısı işini üstlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar"a Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistem bağlantısıyla Altunizade-Sabiha Gökçen ve Söğütlüçeşme-İncirli metro hatları eklendi.
Kararla, Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistem bağlantısı kapsamında Sabiha Gökçen-Kaynarca ve Sabiha Gökçen-Kurtköy Kavşağı kısımlarının inşası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilecek.
Bakanlık, Altunizade-Sabiha Gökçen ve Söğütlüçeşme-İncirli metro hatlarının yapımını da üstlenecek.
THK ile kiracı arasında 'dolar' anlaşmazlığı
Yapılandırmada ilk taksit ödemesi için son gün 1 Ekim
İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi
Türkiye'de bir ilk! Mesafe kat edildikçe azalan taksimetre geliyor
Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Dolar ne kadar? 21 Eylül dolar kuru yorumları
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Okuyucu Yorumları 0 yorum