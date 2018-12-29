FİNANS

"Altyapıya erişimi rekabet unsuru olmaktan çıkarmamız lazım"

FİNANS HABERLERİ  | 29.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu: - "Sektördeki tüm şirketlerin iş birliği yapması son derece önemli bir konu. Şirketlerimizin gerçek hak ettiği değere kavuşması ve sektörümüzün gelişimi için mutlaka harekete geçmemiz lazım. Fiber altyapıda önemli olan hakikaten bütün hanelere bunu ulaştırabilmek. Altyapıya erişimi bir rekabet unsuru olmaktan çıkarmamız lazım" - "2019'da özellikle akıllı şehirler, enerji verimliliği ve şehir hastaneleri alanlarında büyük projelere imza atmayı planlıyoruz" - "Hedefimiz 2019 yılında 'dijital ihracat' hamlemizi Avrupa, Afrika, Güney Amerika ve Asya'da da yeni ülkeler ekleyerek daha da genişletmek" - "Türkiye'nin datası Türkiye'de kalsın diye bugüne kadar 2 milyar lira yatırım yaptık"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Sektördeki tüm şirketlerin iş birliği yapması son derece önemli bir konu. Şirketlerimizin gerçek hak ettiği değere kavuşması ve sektörümüzün gelişimi için mutlaka harekete geçmemiz lazım. Fiber altyapıda önemli olan hakikaten bütün hanelere bunu ulaştırabilmek. Altyapıya erişimi bir rekabet unsuru olmaktan çıkarmamız lazım." dedi.

Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl sonu ve 2019 beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şirket olarak, 2019'a büyük hedeflerle gireceklerini dile getiren Terzioğlu, 2018 yılının kendileri için, özetle uluslararası alanda dijital büyüme stratejilerini somut ve sağlam temellere oturttukları, Turkcell'in dijital dönüşüm yolculuğunun yatırım kuruluşlarından uluslararası operatörlere kadar pek çok farklı kitle tarafından ilgiyle takip edildiği bir yıl olduğunu söyledi.

Terzioğlu, yılın ilk dokuz ayında gerçekleşen güçlü performansları sonrası, 2018 yılı için gelir büyümesini yüzde 20-22 olarak yukarı yönlü güncellediklerini anımsatarak, gelinen noktada Turkcell uygulamalarının indirilme sayısının 150 milyondan fazlaya ulaştığını bildirdi.

2018 yılında başlattıkları "dijital ihracat" dönemine atıfta bulunan Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Turkcell'in çeyrek asırlık tecrübesini dünyadaki diğer operatörlere de sunalım diyerek Lifecell Ventures'ı tanıtarak tahmin ettiğimizin ötesinde ilgi gördük. Dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey operatör temsilcileri Türkiye'ye gelip başarı hikayemizi dinlediler. Bugün Moldova'dan Ukrayna'ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerindeki operatörler kendi müşterilerine bizim uygulamalarımızı sunmaya başladı. Hedefimiz 2019 yılında 'dijital ihracat' hamlemizi Avrupa, Afrika, Güney Amerika ve Asya'da da yeni ülkeler ekleyerek daha da genişletmek. Dijital uygulamalarımızda ise kendimize üç yıl içinde 1 milyar indirme rakamına ulaşma hedefini koyduk.

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP, fizy, Dergilik, lifebox, yaani gibi Türkiye'nin dijital uygulamalarını küresel anlamda rekabet edecek düzeye ulaştırdık. Yılın üçüncü çeyreği sonu itibariyle 30,3 milyon indirilme sayısına ulaşan BiP uluslararası rakiplerinin taklit ettiği özellikleriyle Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da gündemine oturdu."

- "2019'da Ankara'da, 2020'de Çorlu'daki Avrupa Veri Merkezi'ni de hizmete alacağız"

Kaan Terzioğlu, "Türkiye'nin datasının Türkiye'de kalması" vizyonu ile dünya standartlarındaki Turkcell Veri Merkezleri'ni açtıklarını ve açmaya devam edeceklerini belirterek, "2019'da Ankara'da ve 2020'de Çorlu'daki Avrupa Veri Merkezi'ni de hizmete alarak bu alanda daha da güçlü bir konumda yer alacağız. Türkiye'nin datası Türkiye'de kalsın diye bugüne kadar 2 milyar lira yatırım yaptık. Bu konuda Türkiye'nin Turkcell’i olarak üzerimize düşen tüm vazifeleri yerine getirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de teknolojik hizmetlere erişimdeki uçurumun giderilmesine yönelik çalışmaları da sürdürdüklerine dikkati çeken Terzioğlu, bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

- "Altyapıyı bütünleştirelim tüm hanelere ulaşalım"

Türkiye'nin dijital ekonomide söz sahibi olabilmesi için önümüzdeki dönemde gündeme gelmesi ve hızla çözüme kavuşturulması gereken bazı noktalar bulunduğuna dikkati çeken Terzioğlu, bu alandaki en önemli gündem maddesinin ortak altyapı olduğuna işaret etti.

Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz yaklaşık dört yıldır ortak altyapı konusunu her fırsatta dile getiriyoruz. Türkiye'nin çok ciddi bir dijital altyapı eksikliği var. Ülkemizde yaklaşık 20 milyon hane var ve şu anda fiberin ulaştığı hane sayısı yaklaşık 5 milyon. Acilen 15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekli. Büyük çabalar sonucu ancak 'Altyapıyı Paylaşalım' noktasına gelebildik. Bu söylemimizi artık 'Altyapıyı Bütünleştirelim' haline getirdik.

Bu konuda sektördeki tüm şirketlerin iş birliği yapması son derece önemli bir konu. Şirketlerimizin gerçek hak ettiği değere kavuşması ve sektörümüzün gelişimi için mutlaka harekete geçmemiz lazım. Fiber altyapıda önemli olan hakikaten bütün hanelere bunu ulaştırabilmek. Altyapıya erişimi bir rekabet unsuru olmaktan çıkarmamız lazım. Üstyapıda servis zenginliğiyle, kaliteyle rekabet edelim. Bunun için de altyapının herkese eşit bir şekilde açılması gerekiyor. Altyapıyı bütünleştirelim, tüm hanelere ulaşalım."

- "Sabit ve mobil internet altyapısı ve servisleri, lüks tüketim hizmeti değil"

Kaan Terzioğlu, gelecek yıl içerisinde daha da fazla konuşulmaya başlanacak konulardan birinin de 5G olacağını belirterek, sabit ve mobil internet altyapısı ve servislerinin, lüks tüketim hizmeti olmadığına, insanların temel yaşama ihtiyaçlarını karşılayacak ve daha önemlisi Türkiye ekonomisini uluslararası rekabete hazırlayacak temel gereksinim olduğunu söyledi.

Bu düşünce temelinde kurdukları 4.5G şebekesinin, aynı zamanda 5G'nin de altyapısını oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Nitekim yaptığımız 5G testlerinde hız rekorları kırdık. 5G'de yaptıklarımız, sadece hız testleriyle sınırlı değil. Biz, 5G'de dünyada söz sahibi bir operatör olmak, ülkemizi dünyada söz sahibi olan bir ülke konumuna getirmek için çok farklı alanlarda farklı çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve üreticilerle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca standartlaşma üzerinde çalışan, NGMN, ITU, GSMA gibi dünyadaki öncü kuruluşlarda etkin rol oynuyoruz. Yine önde gelen üniversitelerimizle 5G anlamında önemli çalışmalar ve Ar-Ge projeleri gerçekleştiriyoruz. 2019'da da 5G’deki çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."

Kaan Terzioğlu, sadece bireylere değil şirketlere de fayda sunduklarını anlattı.

Dijital Entegratör olarak kurumsal alanda uçtan uca çözüm yaklaşım benimsediklerini bildiren Terzioğlu, sadece 2018'de farklı sektörlerde 550'den fazla projeye imza attıklarını aktardı.

Terzioğlu, "2019'da özellikle akıllı şehirler, enerji verimliliği ve şehir hastaneleri alanlarında büyük projelere imza atmayı planlıyoruz. Türkiye'nin değişen makro koşullar nedeniyle içinden geçtiği bu dönemden ekonomisini daha da sağlam temellere oturtarak geride bırakacağına inanıyoruz. Bu sürece dijital gücümüzle destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Biliyoruz ki Türkiye kazanırsa, Turkcell de kazanacak." diye konuştu.

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Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu Turkcell

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