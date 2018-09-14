Alüminyum sektörü savunma sanayinde iş başında

ALUTEAM’de hem sektörde hem de akademide tecrübeli olan genç bir ekibin bulunduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Koç, “Arkamızda beraber çalıştığımız sanayicilerimiz de var ve ilgili konularda onların desteğini alıyoruz. Çok yönlü konularda çalışmaya gayret ediyoruz. Alüminyum konusunda hem malzeme hem mekanik testler gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yeni proje kapsamında cephe sistem testleri gerçekleştirmeye başlayacağız. Bunun dışında sektöre dönük eğitim faaliyetlerimiz var. Araştırma faaliyetlerimizde de biz hem malzeme ve süreç geliştirme hem de ürün geliştirme faaliyetleri yapıyoruz. Ürün geliştirme kapsamında da tecrübeli arkadaşlarımızdan oluşan ekibimiz tasarımdan, fikirden ürüne kadar herhangi bir firmamız için iş geliştirmeyi sağlayabiliyoruz” diye konuştu.

Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI /İSTANBUL, (DHA)- FATİH Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM), yerli savunma sanayisinde geliştirilen son teknolojilerin, sistemlerin ve ürünlerin bulunduğu ve bu yıl ilki gerçekleştirilen SAHA EXPO 2018 Fuarı’nda yer aldı. Bakanlık tarafından da desteklenen bir araştırma merkezi olan ALUTEAM Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Ebubekir Koç, daha fazla katma değer oluşturacak işler yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, “Dünyada ve Türkiye’deki araştırma merkezlerine ulaşıp işbirlikleri yapıyoruz. Alüminyum ve çelik sektörü olarak savunma sektöründe de oyuncu olmaya başladık” dedi.

Dr.Öğr. Üyesi Ebubekir Koç, alüminyum sektörünün çelikle beraber son dönemde Amerika yaptırımları sebebiyle gündemde olan bir sektör olduğunu belirtti. Türkiye'nin 2023 yılında alüminyum sektöründe 8 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmesi noktasında atacağı adımlar hakkında olağan dışı süreçlerden geçildiğini dile getiren Koç, “Alüminyum sektöründe 2023 ihracat hedeflerinde şu an 2,5 milyar düzeyindeyiz ama 7,5 ile 8 milyar dolar düzeylerinde hedeflerimiz vardı. Bu olağan dışı süreçlerden sonra daha hızlı çalışmamız gereken bir sürece giriyoruz. Daha fazla katma değer oluşturulması gerektiği ortaya çıktı. Mevcut yatırımla, alt yapı ve insan kaynağıyla yapabileceğimiz işin bir limiti vardı ve ona ulaştık. Bizler de bu kapsamda daha fazla katma değer oluşturacak işler yapmaya çalışıyoruz. ALUTEAM de bunun için var. Hem çelik hem kompozit hem de diğer ilgili üretim alanlarında işbirlikleriyle alt yapılarımızı daha verimli kullanmaya ve bilgimizi diğerleriyle birleştirerek daha iyi işler yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SAVUNMA SEKTÖRÜNDE YERİMİZİ ALDIK”

Savunma sistemine yönelik olarak alüminyumun günümüze kadar genelde ağır sanayi ve orta ya da daha düşük sektörler üzerinde çalışan bir sektör olduğunun altını çizen Koç, “Yeni gelişen durumla biz savunma sektöründe de oyuncu olmaya başladık. Bu yeni başladı. Özel alaşımların imalatı, yeni başlayacak yatırımlarla beraber önemli bir firmamız Türkiye’deki sıcak hadde tesisinin kurulumuyla alakalı teşvikleri aldı. Önümüzdeki dönemde de çalışmaya başlayacak. Savunma sanayide, havacılıkta, kara araçlarında ihtiyaç duyacağımız özel alaşım mamullerin bir miktarı orada üretilecek. Standımızda da iş birliğinde olduğumuz firmalarla beraber ürettiğimiz ürünler yer alıyor” dedi.

“UÇAĞIMIZIN BELLİ PARÇALARINI ÜRETMEYE GAYRET EDİYORUZ”

Ebubekir Koç, SAHA Expo Fuarı’nın ulaşılmak istenilen kitleyle çok hızlı buluşmaya yardımcı olduğunu söyledi. ALUTEAM’in sadece firmalarla çalışmadığını, kendi üretimini yapan bir araştırma merkezi olduğunu vurgulayan Koç, “Savunma sektörüne yönelik olarak Bayraktar (Silahlı İnsansız Hava Aracı) projesinde çalıştık. Uçağımızın belli parçalarını üretmeye gayret gösteriyoruz. İniş takımıyla alakalı çalışmalara başladık onlar da en kısa zamanda bitmiş ve teslim edilmiş olacak. Milli piyade tüfeği ve kasatura geliştirme çalışmalarını tamamladık ve seri üretime geçti. Firmalarımız birçok ilgili araç gereç ve silah üretimi için ihtiyaç duyulan yarı mamül üretimlerine başladılar. Bu firmalarımızı daha fazla ekosistemin içine almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

SAHA EXPO 2018 Fuarı yarın sona erecek.

