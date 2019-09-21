Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20 yıl önce başlıyor

İSTANBUL(AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, “Nörodejeneratif hastalıkların, hızla değişen nüfus yapısı nedeniyle özellikle gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkması öngörülüyor. Bu sebeple orta ve erken yaşlılarda hayat tarzı değişikliği, beslenme, zihinsel ve fiziksel egzersiz programlarının birlikte uygulanması bu rahatsızlıklardan ciddi bir korunma sağlayabilir." dedi.

Hanoğlu, Dünya Alzheimer Günü kapsamında yaptığı yazılı açıklamada Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların yaşlanan nüfus ve hayatın uzaması nedeniyle gün geçtikçe arttığına dikkati çekti.

Hastalığın aslında klinik tanının konulmasından yaklaşık 15-20 yıl kadar önce başladığını belirten Hanoğlu, "Uluslararası Alzheimer Derneğinin verilerine göre, dünyada demans ile yaşayan yaklaşık 46,8 milyon insan var. Bu sayının 2030'da 75 milyona ve 2050'de 131,5 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Hanoğlu, yüksek seviyedeki araştırma fonlarına ve 25 yıllık yoğun araştırma faaliyetine rağmen halen Alzheimer hastalığının etkin bir tedavisinin olmadığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu: