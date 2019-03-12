FİNANS

"Amacım, gümrüklerin dijitalleşip şeffaf hale gelmesidir"

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (1) - "Amacım, gümrüklerin tam kağıtsız ortamda dijitalleşip şeffaf gümrük haline gelmesidir. Bu yönde atılmış ciddi adımlarımız var" - "Online teminat mektubunu hazine ve maliye ile ortak çalışarak sisteme alabildik. Bundan böyle gümrüklerde teminat mektubunuz iade edildiği anda o bankanın sisteminden de düşecek ve siz, 3 gün için ilave 3 aylık daha komisyon ödemek zorunda kalmayacaksınız"

KOCAELİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Amacım, gümrüklerin tam kağıtsız ortamda dijitalleşip şeffaf gümrük haline gelmesidir. Bu yönde atılmış ciddi adımlarımız var." dedi.

Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Bölgesel İstişare Toplantısı"nda konuşan Pekcan, yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükselmek için daha fazla katma değerli ürün ihraç etmeleri gerektiğini söyledi.

Bunun için de rekabetçi oldukları alanlarda tasarım ve markaya daha fazla önem verdiklerini ifade eden Pekcan, bu konuları desteklediklerini kaydetti.

Bakan Pekcan, iç ve dış ticaret gümrüklerinde dijitalleşmeye önem verdiklerini dile getirerek, "Ülkemizde yüksek teknoloji ürün ihracatı yüzde 3-4 oranında. Bakanlık olarak amacımız bunu daha yukarılara çekebilmek. Bu doğrultuda Kocaeli'den beklentimiz fazla." diye konuştu.

Bakanlık olarak kısa dönemde yaptıkları çalışmaları katılımcılara aktaran Pekcan, mevcut olmadıkları pazar ve ülkelerde daha fazla yer alabilmek için yeni yol haritaları çıkardıklarını bildirdi.

- "İhracatçı olunması için her türlü desteği veriyoruz"

Bakan Pekcan, bakanlıklarının güzel ihracat destekleri bulunduğunu ancak sistemin biraz karmaşık olduğunu anlatarak, bunun için basit bir sistem geliştirdiklerini söyledi.

"35 yeni ülkede ve bölgede Türk ticaret merkezleri kurmayı hedefliyoruz." diyen Pekcan, "Bu Türk ticaret merkezlerinin de daha çok sektörel, lokal ve talep odaklı olmasına özen gösteriyoruz. KOBİ'mize, esnafımıza ve sanatkarımıza da ihracatçı olmaları yönünde her türlü desteği veriyoruz. Özellikle esnaf ve sanatkarımıza yönelik pazara giriş ve markalaşma eğitimleri veriyoruz. E-ticaret ve e-ihracat eğitimleri vererek dünyada yaygınlaşmakta olan e-ticaretten Türkiye'nin daha fazla pay alması için çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Pekcan, Türk Eximbank'ın, Türkiye ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü tek başına verdiğini belirterek, 100 dolarlık ihracatın yüzde 26'sını desteklediğini kaydetti. 2019 yılında da bu oranı yüzde 27-28'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Pekcan, 44,2 milyar dolarlık verdiği desteği de 2019 yılında 48,4 milyar dolara çıkaracaklarını kaydetti.

- "Online teminat mektubunu sisteme alabildik"

Pekcan, dijitalleşme ve gümrük kapılarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Benim amacım, gümrüklerin tam kağıtsız ortamda dijitalleşip şeffaf gümrük haline gelmesidir. Bu yönde atılmış ciddi adımlarımız var. Değişik projelerimiz var ama bunların hepsi tek başına bakanlığımız uhdesinde değil. Sağlık, çevre, tarım ve içişleri bakanlıklarının onayından geçen uygulamalar var. İthalatta, ihracatta dolayısıyla biz diğer bakanlıklarla koordine içinde bunların online olarak sistemden takip edilmesi üzerine bir program üzerinde çalışıyoruz. En kısa zamanda da bunu tamamlamak nasip olur. Gümrüklerden teminat mektuplarınızın iadesi konusunda zorluk çekiyordunuz. Bankaya götürseniz banka bize geri gönderiyordu, 'Bu doğru mu? Sahte mi' diye. Online teminat mektubunu, hazine ve maliye ile ortak çalışarak sisteme alabildik, Bundan böyle gümrüklerde teminat mektubunuz iade edildiği anda o bankanın sisteminden de düşecek ve siz, 3 gün için ilave 3 aylık daha komisyon ödemek zorunda kalmayacaksınız. Yerinde gümrüklemeyle ilgili çalışmalarımız sürüyor."

(Sürecek)

Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler
TANAP, Azerbaycan'dan gelen gazı 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa'ya verecekTANAP, Azerbaycan'dan gelen gazı 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa'ya verecek
Bakan Dönmez: Elektrik ihracatımız, ithalatımızın üstüne geçtiBakan Dönmez: Elektrik ihracatımız, ithalatımızın üstüne geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bölgesel istişare toplantısı Kocaeli Ruhsar Pekcan

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! O ücretler arttı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! O ücretler arttı

O işlerde çalışanlar dikkat! Artık çok tehlikeli

O işlerde çalışanlar dikkat! Artık çok tehlikeli

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstavritin kilogramı 10 liraya geriledi

İstavritin kilogramı 10 liraya geriledi

Elips Tasarım Mimarlık "International Property Awards"ta üç ödül kazandı

Elips Tasarım Mimarlık "International Property Awards"ta üç ödül kazandı

Betam: Yeni Ekonomi Programı hedefi tutturulamadı

Betam: Yeni Ekonomi Programı hedefi tutturulamadı

TANAP, Azerbaycan'dan gelen gazı 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa'ya verecek

TANAP, Azerbaycan'dan gelen gazı 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa'ya verecek

Bakan Dönmez: Elektrik ihracatımız, ithalatımızın üstüne geçti

Bakan Dönmez: Elektrik ihracatımız, ithalatımızın üstüne geçti

Garanti Bankası’ndan üç ayda 525 milyon dolarlık dış kaynak

Garanti Bankası’ndan üç ayda 525 milyon dolarlık dış kaynak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.