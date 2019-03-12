"Amacım, gümrüklerin dijitalleşip şeffaf hale gelmesidir"

KOCAELİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Amacım, gümrüklerin tam kağıtsız ortamda dijitalleşip şeffaf gümrük haline gelmesidir. Bu yönde atılmış ciddi adımlarımız var." dedi.

Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Bölgesel İstişare Toplantısı"nda konuşan Pekcan, yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükselmek için daha fazla katma değerli ürün ihraç etmeleri gerektiğini söyledi.

Bunun için de rekabetçi oldukları alanlarda tasarım ve markaya daha fazla önem verdiklerini ifade eden Pekcan, bu konuları desteklediklerini kaydetti.

Bakan Pekcan, iç ve dış ticaret gümrüklerinde dijitalleşmeye önem verdiklerini dile getirerek, "Ülkemizde yüksek teknoloji ürün ihracatı yüzde 3-4 oranında. Bakanlık olarak amacımız bunu daha yukarılara çekebilmek. Bu doğrultuda Kocaeli'den beklentimiz fazla." diye konuştu.

Bakanlık olarak kısa dönemde yaptıkları çalışmaları katılımcılara aktaran Pekcan, mevcut olmadıkları pazar ve ülkelerde daha fazla yer alabilmek için yeni yol haritaları çıkardıklarını bildirdi.