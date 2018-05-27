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"Amacımız Türk Eximbank'la iş birliğimizi daha ileri seviyeye taşımak"

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2018 11:42 | Son Güncelleme

ICIEC Üst Yöneticisi Kaissi: - "Amacımız, daha fazla ticaret ve yatırım olanağı sağlamak için Türk Eximbank'la iş birliğimizi daha ileri seviyeye taşımak" - "İslam Kalkınma Bankası Grubu olarak Bilgi ve Tecrübe Aktarım Projesi kapsamında Türkiye'nin tecrübelerini diğer üye ülkelerle paylaşma konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - İslam Kalkınma Bankası Grubu Yatırım ve İhracat Sigortası Kuruluşu (ICIEC) Üst Yöneticisi (CEO) Oussama Kaissi, "Amacımız, daha fazla ticaret ve yatırımı olanağı sağlamak için Türk Eximbank'la iş birliğimizi daha ileri seviyeye taşımak." dedi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kaissi, ICIEC'in İslam Kalkınma Bankası (IDB) grubu bünyesinde, çok taraflı bir yatırım sigortası ve ihracat kredi sigortası kuruluşu olarak 1994 yılında kurulduğunu bildirdi. ICIEC'in 44 üyesi bulunduğunu ifade eden Kaissi, bu üyelerin aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatına da üye olduğunu aktardı.

Kaissi, ICIEC'in Berne Union, Coface Alliance ve Prague Club'ın sürekli üyesi, Aman Union'un da kurucu üyesi olduğunu dile getirdi. ICIEC'in kredi notunun 2008 yılından bu yana Moody's tarafından "sigorta mali gücü" kapsamında "Aa3" seviyesinde değerlendirildiğini anlatan Kaissi, ICIEC'in kuruluş amacı doğrultusundaki temel hedefinin üye ülkeler arası ve üye olmayan ülkelerden üye ülkelere yapılan yatırım ve ticaretin desteklenmesi olduğunu vurguladı.

Kaissi, ICIEC'in öncelikli kreditör statüsüne sahip bulunduğunu kaydetti.

ICIEC'in müşterilerine ihracat kredisi ve yatırım sigortası çözümleri sunduğunu belirten Kaissi, "ICIEC, devletle yapılan sözleşme kapsamında ülke risklerine karşı koruma sağlamaktadır. Üye ülkelerimize yapılan yatırımlar için sunduğumuz Politik Risk Sigortası ile yatırım yapılan ülkelerdeki savaş, iç savaş, terörizm, dövize çevirme ve transfer kısıtlamaları el koyma, millileştirme, devletle yapılan kontratın ihlali risklerini sigortalıyoruz. Söz konusu risklerin ICIEC tarafından üstlenilmesi bu projeler için finansmana erişimde de kolaylık sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Türk şirketlerinin ICIEC'in uzmanlığının bulunduğu üye ülkelerdeki girilmemiş piyasalarda iş yapmada aktif durumda olduğunu aktaran Kaissi, ICIEC'in girişimcilerle ve yatırımcılarla güçlü ilişkiler kurduğunu ve doğrudan yabancı yatırımları ICIEC ülkelerine giden Türk şirketlerini yakından izlediğini dile getirdi.

Kaissi, ICIEC'in risk yatıştırıcı önlemlerinin önemli bir araç olarak yeni piyasalara girmede yatırımcılar ve girişimciler için destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

ICIEC'in Türk Eximbank aracılığıyla Türk girişimcilere risk teminatı desteği verdiğini belirten Kaissi, bunlara Yenigün İnşaat'ın Kamerun'daki Doala-Japoma Stadyumu Projesi, Summa'nın Senegal'deki Dakar Otel, Kongre Merkezi ve Spor Kompleksi projesini örnek gösterebileceğini ifade etti.

Kaissi, Türk Eximbank'la bu iş birliğini daha fazla geliştirmek istediklerini bildirdi.

- "Türk Eximbank'la üye ülkelerdeki ticaret ve yatırımları kolaylaştıracak farklı ürünler üzerinde çalışıyoruz"

Kaissi, Türk Eximbank'la üye ülkelerdeki ticaret ve yatırımları kolaylaştıracak farklı ürünler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Senegal ve Kamerun gibi üye ülkelerdeki projeleri 2016'dan beri beraber desteklediklerini ve ICIEC'in sağladığı finansman teminatının 2018 yılında 355 milyon dolara ulaştığını dile getiren Kaissi, şunları kaydetti:

"2012 yılında Türk Eximbank'la ICIEC arasında acentelik anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın amacı, ICIEC'in yatırım sigortası ürünlerinin Türkiye piyasasında pazarlanmasıydı. İlk işlem 2013 yılında gerçekleşti. Bir Türk şirketi, mobil elektrik santrali gemisi ile Lübnan'a elektrik ihraç etti. ICIEC, bu işlemde 3 yıl vade için 50 milyon dolarlık sigorta sağladı. Esasen ICIEC ile Türk Eximbank, 2010 yılından bu yana yakın iş birliği içerisinde. Şöyle ki, 2010 yılında Kota Paylaşımı Anlaşması imzaladık. Bu anlaşma kapsamında ICIEC'in payı 2010 yılında yüzde 3 ile başlayıp, 2018 yılında yüzde 13'e çıkmıştır. Rakamlarla da açıklanacak olursa 83 milyon dolardan 900 milyon dolara yükselmiştir. Bu bizim Eximbank'la kuvvetli iş birliğimizin en önemli göstergelerinden biridir. Amacımız, daha fazla ticaret ve yatırım olanağı sağlamak için Türk Eximbank'la iş birliğimizi daha ileri seviyeye taşımak."

ICIEC'in sağlık sektöründe Türkiye'de 5 tane kamu-özel iş birliği projesine toplam 300 milyon dolar yatırım sigortası sağladığını belirten Kaissi, "Bu projeler, vatandaşlara yüksek kalitede sağlık hizmetleri sunmak üzere yabancı yatırıma yol açması bakımından çok önemli. Türkiye güçlü yasal düzenleme ve mevzuat ile desteklenen kamu-özel sektör iş birliği projelerinde son derece önemli bir tecrübeye sahip." ifadelerini kullandı.

Kaissi, İslam Kalkınma Bankası (IDB) Grubu olarak Bilgi ve Tecrübe Aktarım Projesi kapsamında Türkiye'nin tecrübelerini diğer üye ülkelerle paylaşma konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

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