Aman Union Yıllık Genel Toplantısı Kahire'de yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank'ın Genel Sekretarya görevini yürüttüğü İslam Ülkeleri İhracat Destek Kuruluşları Birliği'nin (Aman Union) Yıllık Genel Toplantısı Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirildi.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ın 2018 yılı başından bu yana Genel Sekreterlik görevini yürüttüğü İslam ve Arap Ülkeleri İhracat Destek Kuruluşları Birliği'nin (Aman Union) 9. Yıllık Genel Toplantısı, 3-5 Aralık'ta Türk Eximbank’ın organizasyonu ve Mısır’ın resmi ihracat destek kuruluşu ECGE’nin ev sahipliğinde Kahire’de gerçekleştirildi.

Türk Eximbank’ın kurucu ve daimi icra kurulu üyesi olduğu ve İslam ülkelerinin hem birbirleriyle, hem de diğer ülkelerle ticaret hacminin artırılması ve bölgeye daha çok yatırım çekilmesini teminen üye kuruluşlar arasındaki iş birliği olanaklarının artırılmasını hedefleyen Birliğin 17. İcra Kurulu Toplantısı ile Genel Kurul Toplantısı da gerçekleştirildi.

Üye kuruluşların yıl içerisindeki performanslarının değerlendirildiği toplantıda, ayrıca "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde (MENA) Politik Riskler ve Ekonomik Görünüm ", "İhracat Kredi Kuruluşlarının Kamu- Özel Ortaklıklarında (PPP) Rolü" ve "Veri Temelli Dönüşümün Küresel Ticaret ve İhracat Destek Kuruluşlarının Faaliyetlerine Etkileri" başlıklı üç oturum yapıldı.