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Amasra yaz sezonunu dolu geçirdi

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 11:17 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Bartın'ın Amasra ilçesi, yaz sezonunda yaklaşık 600 bin ziyaretçiyi ağırladı - Amasra Belediye Başkanı Mehmet Emin Timur: - "Bu sene gerçekten çok yoğun bir sezon yaşadık. Bu durumdan son derece memnunuz. Ekimde bile hafta sonları yoğunluk devam etti"

YALÇIN ÇELEN - Tarihi ve doğal güzellikleriyle Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Bartın'ın Amasra ilçesi, yaz sezonunda yaklaşık 600 bin ziyaretçiyi misafir etti.

Yaklaşık 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Amasra, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen ilçe, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Amasra Belediye Başkanı Mehmet Emin Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin önemli bir kültür hazinesine sahip olduğunu söyledi.

İlçeye gelen turist sayısının her yıl arttığını gözlemlediklerini belirten Timur, "Bu sene gerçekten çok yoğun bir sezon yaşadık. Çok önemli miktarda turist ağırladık. Haziran-eylül aylarında 600 bin kadar turisti misafir ettik. Bütün otellerimiz her gün dolu oldu. Bu durumdan son derece memnunuz. Ekimde bile hafta sonları yoğunluk devam etti." diye konuştu.

Amasra'nın çok önemli tarihi geçmişinin olduğunu, yapılacak kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkacak eserler sayesinde turist sayısının daha da artacağını ifade eden Timur, şunları kaydetti:

"Neredeyse bir 'Efes Antik Kenti' gibi bir antik kent, hala toprak altında. Bunun dışında coğrafyası çok güzel, çok güzel bir yarımada, önemli yerleşimler burada olmuş. Amasra, turistik potansiyeli ve altyapı olarak da her şeyiyle hazır. Oteller, restoranlar, eğlence yerleri mevcut. Amasra için 'Batı Karadeniz Bölgesi'nin turizm gözdesi' diyebiliriz."

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Anahtar Kelimeler:
Amasra Bartın turist sayısı

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