Amasya Şeker Fabrikası'nda 65. kampanya dönemi başladı

Cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne kadar geçen zamanın üçte ikilik döneminde fabrikanın hizmet verdiğine dikkati çeken Varol, "Bu hizmeti sunarken de çok boyutlu şekilde etrafını kalkındırmış bir sanayi tesisidir. Bu tip fabrikalar gittikleri yere öncelikle üretim kültürünü aşılıyor. Fabrikamız, bizde var olan tarımsal üretim kültürünün üzerine sanayi üretim kültürünü de katarak bölgemizi ve ilçemizi kalkındırmıştır. Bunun sonucu olarak fabrika kurulduğunda bin 500 nüfusu olan Suluova ilçemiz, geçen sürede çok büyük oranda gelişmiş ve büyümüştür." ifadelerini kullandı.

Amasya Şeker Fabrikası'nın Suluova ve Amaya bölgesinin gelişmesinde ciddi katkılar sağladığına işaret eden Varol, fabrikanın 65 yıldır faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Amasya Valisi Osman Varol, törende yaptığı konuşmada, kampanya döneminin ülkeye, çiftçilere ve çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

Amasya Şeker Fabrikası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı ise pancar üretimi için Amasya, Çorum, Tokat ve Samsun'da 219 köyde 4 bin 224 üretici ile sözleşme imzalandığını, bölgede 90 bin 676 dekar alanda pancar ekimi yapıldığını anlattı.

Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancarı teslim eden çiftçilere protokol üyeleri tarafından plaket ve hediyeler verildi.

Törene AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Merzifon Kaymakamı ve Suluova Kaymakam Vekili Gürkan Demirkale, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ile kurum ve kuruluş temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

