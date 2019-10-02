FİNANS

Amasya'dan 11 ülkeye yanmaz yalıtım ürünü ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

Amasya'daki bir firma tarafından üretilen yalıtım ürünleri, 11 ülkeye gönderiliyor - Geçen yıl 200 bin dolarlık ihracatla bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan firmanın hedefi, bu yıl 500 bin dolarlık ihracat rakamına ulaşmak

ENES SANSAR - Amasya'da bir firma tarafından üretilen yalıtım ürünleri, 11 ülkeye ihraç ediliyor.

Amasya'da 3 yıl önce kurulan Minersan Mineral Sanayi Ticaret AŞ, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile kalkınma ajanslarının desteğiyle teknolojik üretimini geliştirdi.

Bugün 7 bin 500 metrekare alanda faaliyet gösteren ve 15 kişinin istihdam edildiği firma, ürettiği yanmaz ısı yalıtım ürünlerini Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Irak, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri, Fildişi Sahili, Rusya, Ukrayna, Hollanda'ya gönderiyor.

Geçen yıl 200 bin dolarlık ihracatla bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan firmanın hedefi, bu yıl 500 bin dolarlık ihracat rakamına ulaşmak.

Minersan Mineral Sanayi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Adnan Keskiner, AA muhabirine, özellikle son zamanlarda yüksek katlı binalarda çıkan yangınlara müdahale edilmekte zorlanıldığını gördükleri için yanmaz ürün geliştirdiklerini söyledi.

Ürünlerin tamamen yerli ve milli üretimle gerçekleştirildiğine işaret eden Keskiner, "Laboratuvarımızda Ar-Ge çalışmalarıyla yüzde 100 yerli malzemeyle dış cephe ısı yalıtım sıvaları ile su izolasyon ürünleri üretiyoruz. KOSGEB'den aldığımız destekle ürünlerimizin sayısını artırdık, makinelerimizi yeniledik." dedi.

- Bu yılki hedef, 500 bin dolarlık ihracat

Bu yılın ilk çeyreğinde 120 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çeken Keskiner, "Yaptığımız anlaşmalarla yıl sonuna kadar 500 bin dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Günlük kapasitemizi 2 bin pakete çıkardık.
Fabrikamızın kapasitesi yılda 2 milyon 500 bin ton fakat şu anda bir milyon 200 bin ton üretim yapıyoruz." diye konuştu.

İhracat yaptıkları ülke sayısını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Keskiner, bu kapsamda Avusturya'ya da malzeme göndermek için görüşmelerinin devam ettiğini anlattı.

Keskiner, son yıllarda Türkiye ve dünyada meydana gelen hastane, otel, rezidans yangınları ile bu yangınlara müdahalenin zorluğunun yanmayan yalıtım malzemesinin önemini ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerinde yanıcı özelliği bulunan yalıtım ürünleri yasaklandı. Ürünümüz 22 desibel ses yalıtımına sahip ve su geçirmez özellikte. Isı yalıtım değeriyle üçünü bir arada kullanmaktadır. Ürünümüz A1 yanmazlık içeriyor. TSE'den 1300 derece ısıya kadar yanmadığına dair raporumuz bulunuyor."

KOSGEB Amasya İl Müdürü Bayram Ali Kukuş da firmanın 500 bin lirası hibe olmak üzere 800 bin lira Ar-Ge ve KOBİ gelişim desteği aldığını belirterek, "Firmamız destek sayesinde ihracat rakamlarını önemli seviyede artırdı. Son 2 yılda hem Orta Doğu hem Afrika hem de Avrupa ülkelerine ihracat yaparak bizleri de gururlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

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amasya ihracat yanmaz yalıtım malzemesi

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