Amasya'dan 15 ülkeye ihracat başarısı

CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan iş adamı İsa Gül, çocuk yaşta çırak olarak başladığı iş hayatına, 110 kişinin çalıştığı ve 15 ülkeye ihracat yapan bir fabrikanın sahibi olarak devam ediyor.

İş hayatına henüz 15 yaşındayken Samsun'da bir torna atölyesinde çırak olarak başlayan 62 yaşındaki iş adamı Gül, yıllarca bu işi sürdürdü. Askerden geldikten sonra bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan Gül, daha sonra hayalini kurduğu torna atölyesini açtı.

Zamanla işini büyüten ve Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kalıp fabrikası açan Gül, bugün hava yastığı, valf ve sulama ekipmanları başta olmak üzere ürettiği 500 kalem ürünü, Amerika, Almanya, Hindistan, Meksika ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 15 ülkeye ihraç eden bir fabrikanın patronu oldu.

Yıllık 10 milyon dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan Gül, 9 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikasında 110 işçiye istihdam sağlıyor.

Makine mühendisi olan oğlu Hasan Gül ile birlikte işleri yürüten, evli ve 3 çocuk babası İsa Gül, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, en büyük hayalinin bir torna atölyesi açmak olduğunu söyledi.