Amasya'dan Yeni Havalimanı'na 5 milyon dolarlık LED üretimi

VALİ VAROL'DAN ÖVGÜ

Amasya Valisi Osman Varol, fabrikanın İstanbul’daki Yeni Havalimanı terminalindeki LED işlerinin önemli bir bölümünü üstlendiklerini belirterek, "Bizim Amasya olarak çok gurur duyduğumuz çok güzel iş yapan firmalarımızdan bir tanesi, kendileri LED üretimi yapıyor. Bugün tesislerini gezdik, gerçekten çok ileri teknolojiyi gerektiren önemli bir alan ve kısa sürede başladıkları bu yolculuklarında çok önemli işler başardılar. Çok önemli bir üretim kapasitesine ulaşmış durumdalar, çok önemli iş bağlantıları yapmış durumdalar, ülkemizin gururu olan dünyanın dikkatle izlediği İstanbul’daki Yeni Havalimanı binamızın LED işlerinin önemli bir bölümünü üstlenmişler, bu konuda bir sözleşme imzalamışlar ve şuan üretimleri devam ediyor" dedi.

'ÜRETİMİN YÜZDE 30'U TAMAMLANDI'

Dijiled Görüntü Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kurucularından Alper Tuğluer ise, 2007 yılında ithalatla başladıklarını, 2012 yılına kadar LED ekran ürünlerinin Türkiye satışını ithalatlarla gerçekleştirdiklerini söyledi. İstanbul'daki havalimanındaki LED ekranların yaklaşık yüzde 70’lik kısmını fabrika olarak üstlendiklerini ve şuan yüzde 30'u tamamlanan üretimlerinin ardından bu ay sonunda da montajlarına başlayacaklarını da duyurdu. Tuğluer, "Bu ayın sonunda montajları başlayacak. İnşallah 20 Ekim gibi bütün ekranları teslim edeceğiz. Ve Türkiye’de yerli tek LED ekran üreticisi olan TAGLIG firması dünyanın ve Türkiye’nin en büyük projesi olan Yeni Havalimanı'nın içerisine kendi ürünlerimizi koymakla bizlere büyük bir gurur kaynağı oluşturacak. İnşallah bunu şuan ki üretimimizde başarı oranımız yüzde 100. Bizim Yeni Havalimanı'na girme hedefimiz zaten buydu ve bunu da inşallah 29 Ekim’de başarmış olacağız. Yaklaşık 10 milyon dolarlık bir iş, bir kısmını başka bir firma yapıyor. Geriye kalan yaklaşık 4-5 milyon dolarlık bütçedeki biz kendi fabrikamızda üretimini yapıp, teslim edeceğiz" diye konuştu.

