"Amasya’nın 20 yıllık hayali, çılgın proje hayata geçti"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Amasya’nın 20 yıllık hayali olan çılgın proje hayata geçti. Şehir merkezinden geçen Yeşilırmak’ı kauçuk bir bentle şişiren proje ile adeta bir taşla üç kuş vuruldu. Bir taraftan nehirden elektrik enerjisi üretilirken diğer taraftan Yeşilırmak kötü kokudan kurtulacak. Aynı zamanda bir rekreasyon alanına dönüşecek nehir, 12 ay boyunca turizme hizmet edecek." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi'nin yaklaşık 20 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Türkiye'de tek olan vizyoner bir projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Varank, "Kauçuk balonları şişirerek nehir tabanını yükseltiyoruz. Bu sayede 2-2,5 metre yükseklikte nehir tabanı oluşuyor. Hem sandalların gezebileceği bir rekreasyon alanı oluşturuyoruz aynı zamanda 2,5 metreden düşen suyun gücüyle elektrik üretiyoruz. Fakat bu elektrik üretimi, bildiğimiz hidroelektrik sistemlerine benzemediği için, burgu yöntemiyle gerçekleştirildiği için nehrin üstünde bir görüntü kirliliği oluşturmuyor." ifadelerini kullandı.